فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 08:10 مساءً - يقدم موقع المصريون، بث مباشر لمباراة الأهلي ضد

المقاولون العرب، في بطولة الدوري المصري اليوم الخميس، في التاسعة مساء على استاد

بترو سبورت، المؤجلة من الأسبوع الـ26 ضمن منافسات المسابقة.

ويسعى الأهليٕ لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز وحصد نقاط

المباراة الثلاث والمضي في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس

على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

يدخل الأهلي مباراة المقاولون اليوم وفي رصيده 45 نقطة جمعها

من21 مواجهة بعدما حقق الفوز في 13 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة- غزل المحلة-

الاتحاد- سيراميكا- الإنتاج الحربي- المقاولون- طلائع الجيش- الإسماعيلي- الزمالك-

إنبي- المصري -الاتحاد- سموحة».



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بث مباشر.. الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.