تراند الفن: مصر للطيران تسير 80 رحلة لنقل نحو 7 آلاف راكب

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 08:10 مساءً - تسير الشركة الوطنية مصر للطيران صباح غد الجمعة، 80 رحلة من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية والمدن السياحية المصرية لنقل نحو 7 آلاف مصري وأجنبي على متن طائراتها.

وقال مصدر مسئول بالشركة إن تسيير هذا العدد من الرحلات ونقل هذا الرقم من الركاب يعد الأعلى منذ أن تم إغلاق المجال الجوي وتوقف الشركة عن رحلات الطيران بعد الإجراءات التي تم تطبيقها لمجابهة جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تسير الشركة 63 رحلة دولية إلى كل من بغداد، كازابلانكا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحة، مدريد، لارناكا، أثينا، دوسلدورف، لندن، نيويورك، روما، باريس، أبوجا، جنيف، دبي، إسطنبول، امستردام، بروكسل، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، جوبا، بودابيست، ميلانو، عمّان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، فيينا، ميونخ، عنتيبي، أديس أبابا، أبوظبي، برلين، واشنطن، إربيل.

كما تسير الشركة 14 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوي إلى عدد من المدن التجارية في إطار سياسة الشركة الهادفة إلى فتح نقاط تجارية جديدة بدول آسيا وأوروبا.

وتخصص شركتا ميناء القاهرة الجوي والشركة الوطنية مصر للطيران فرقًا من العلاقات العامة لاستقبال الركاب، وإنهاء إجراءات وصولهم وتقديم المساعدة للركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات.

كما تُجري فرق الحجر الصحي الكشف الطبي وتقديم الخدمات الصحية للركاب ومراجعة جميع الاختبارات والفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الإشراف ومتابعة تنفيذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

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