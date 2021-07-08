تراند الفن: استبدال الحبس الاحتياطي بالتدبير الاحترازي لأحد المتهمين ببث أخبار كاذبة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 08:10 مساءً - قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، استبدال الحبس الاحتياطي بالتدبير الاحترازي للمتهم أحمد جمال عبد المنعم الخواص، المحبوس على ذمة القضية 1480 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بغرضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، ونشر اخبار وبيانات كاذبة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه القضية متهم فيها أيضا الصحفي مصطفى الأعصر، بالانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وبث ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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