فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 07:10 مساءً - كشفت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، نصاف بن علي، اليوم

الخميس، عن وضع المنظومة الصحية في البلاد، بعد امتلاء أقسام العناية الفائقة بالمصابين،

والتفشي السريع لفيروس كورونا.

وقالت متحدثة الصحة: “نحن في وضعية كارثية المنظومة الصحية

انهارت، لا يمكن أن تجد سريرًا إلا بصعوبة كبرى، نكافح لتوفير الأكسجين، الأطباء يعانون

ارهاقًا غير مسبوق.”

وأضافت نصاف بن علي في تصريحاتها التي نقلتها “رويترز”، أن المركب يغرق، داعية في الوقت ذاته الجميع إلى

توحيد الجهود، بعد تفشي فيروس كورونا.

والجدير بالذكر أن، تونس سجلت أمس الأربعاء، قرابة 10 آلاف

إصابة جديدة بفيروس كورونا، و134 وفاة، في زيادة قياسية يومية منذ بدء الجائحة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: دولة عربية تعلن انهيار المنظومة الصحية: الوضع أصبح كارثي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.