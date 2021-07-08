تراند الفن: رئيس البرازيل: سنفوز على الأرجنتين 5-0

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 07:10 مساءً - تحدث جايير بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل، عن مواجهة الأرجنتين فجر يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار منافسات دور النهائي من بطولة كوبا أمريكا.

وقال بولسونارو في تصريحات صحفية: “سنفوز على الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 5-0”.

وصعد منتخب البرازيل إلى دور النهائي بعد الفوز على حساب بيرو، بنتيجة هدف دون رد.

يذكر أن منتخب البرازيل توج بلقب كوبا أمريكا في النسخة الماضية بعد الفوز على حساب منتخب بيرو، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية.

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