تراند الفن: طالبان تسيطر على معبرين بين إيران وأفغانستان

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 07:10 مساءً - أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم الخميس، بأن حركة “طالبان” الأفغانية سيطرت على المعبر الحدودي “إسلام قلعة” الواقع بين إيران وأفغانستان.

وكانت حركة طالبان قد تمكنت أيضا من السيطرة على معبر “أبو نصر فراهي”، وبذلك تكون سيطرت على معبرين بين إيران وأفغانستان.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت في وقت سابق من اليوم بأن جنودا أفغان لجأوا إلى الجانب الإيراني من الحدود بعد سيطرة “طالبان” على الجانب الأفغاني من المنفذ الحدودي “إسلام قلعة” بين البلدين.

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