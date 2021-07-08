تراند الفن: معارك ضارية.. مقتل قائد العمليات العسكرية للحوثيين في «جبهة البيضاء»

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 07:10 مساءً - أفادت مصادر محلية بمقتل قائد العمليات العسكرية لميليشيات الحوثي في جبهة البيضاء، يأتي ذلك فيما يواصل الجيش اليمني تقدمه في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأكد المركز الإعلامي للمقاومة، سقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي، وأسر اثنين من قادتهم هم حمزة علي يحيى الشرفي وهشام محمد حسن الأشول، وفقا لـ”العربية”.

وكان الجيش اليمني، قد أعلن قبل يومين تحرير عدة مناطق في المحافظة، منها منطقة العادية آل مظفر بالكامل ووادي ممدود بمديرية البيضاء.

كما أكد أن قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية، وبعد استكمالها تحرير مديرية الزاهر، حررت منطقة العادية آل مظفر بالكامل، مضيفا أنه سيواصل الزحف صوب عاصمة المحافظة، وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيات.

يذكر أن أهمية البيضاء تكمن في أنها تتوسط 8 محافظات، هي مأرب وشبوة وأبين ولحج والضالع وإب وذمار وصنعاء، خمس من تلك المحافظات “مُحرَّرَة”، ومنها يجري التقدم في جبهات البيضاء حالياً لتحريرها والوصول مباشرة إلى صنعاء وذمار.

وتضم المحافظة 19 مديرية، وتقع إلى الجنوب الشرقي من العاصمة صنعاء، وهي من المحافظات الرافضة وغير الحاضنة للميليشيات الحوثية، وتوجد فيها مقاومات محلية في عدة مديريات تقارع الحوثيين منذ العام 2015.

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