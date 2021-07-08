نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اخر عروض العثيم الجمعة 9 يوليو 2021 الموافق 29 ذو القعدة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الجمعة 9 يوليو 2021 هي عروض الصيف الجديدة من العثيم التي ستساعدك في توفير الكثير من الأموال. من خلال الاستفادة بكافة العروض والخصومات القوية التي توفرها أسواق العثيم في السعودية. وتوفر عروض اسواق العثيم إمكانية الشراء اون لاين من خلال أسواق عبدالله العثيم من خلال هاتفك بكل سهولة دون الحاجة الي الذهاب إلى الأسواق والتوقف في طابور.

اخر عروض العثيم الجمعة

عروض العثيم اليوم تقدم اقوي العروض والتخفيضات الاسبوعية واليومية وتشمل العروض بطاطس هالي شرائح 1 كجم بسعر 5.50 ريال بدلاً من 7.75 ريال. وتضم العروض حليب هالي بودرة الحبة بسعر 48.95 ريال لـ 2.5 كيلو بدلا من 70.25 ريال. ويمكنك شراء دجاج لي بون مجمد 10 قطع بسعر 122.95 ريال بدلاً من 150.95 ريال. والحبة الواحدة بسعر 12.50 ريال.

يمكنك الاستفادة من الخصومات الرائعة على القشطة خاصة قشطة هالي 670 جم بسعر 2.50 ريال بدلاً من 3.75 ريال. وعسل برام غابة سوداء 300 جم بسعر 14.95 ريال بدلاً من 24.75 ريال. وتوفر عروض اسواق العثيم جبن فيكتو مربعات 12 حبة بسعر 4.75 ريال بدلا من 6.50 ريال للعلبة.

عروض العثيم اليوم

عروض العثيم اليوم تضم كريمة المراعي مخفوقة الحبة بسعر 17.95 ريال. وزبدة المراعي الرائعة غير مملحة 3 حبات بسعر 10.95 ريال بدلاً من 17.25 ريال. وجبن المراعي طعم قشطة الربطة بسعر 31.95 ريال بدلاً من 43.95 ريال. ويمكنك شراء جميع أنواع الشاي مثل شاي ليبتون أحمر كيس يحتوي على 100 كيس بسعر 9.95 ريال بدلاً من 15.50 ريال، وشاي ليبتون أخضر أكياس 100 كيس بسعر 14.95 ريال للحبة بدلا من 23.95 ريال.

تشمل عروض اسواق العثيم السعودية اليوم جميع أنواع الأرز مثل أرز المها بنجابي 10 كجم بسعر 68.95 ريال بدلاً من 74.50 ريال. وأرز باب الهند بنجابي 10 كجم بسعر 77.95 ريال للكيس بدلاً من 92.95 ريال. وأرز أبو سنبلتين مزة بسمتي هندي 10 كجم بسعر 61.95 ريال للكيس بدلاً من 67.95 ريال. وتضم أرز الوليمة مزة بسمتي 5 كجم بسعر 37.95 ريال للكيس.

عروض العثيم السعودية

يمكن لكل سيدة الحصول على مستلزمات طفلها كاملة من خلال أسواق العثيم مثل فوطة صحية مقاومة للبكتريا 52 حبة بسعر 29.95 ريال بدلاً من 33.50 ريال. حفائض بيبي جوي المميزة كبيرة بسعر 79.95 ريال بدلا من 85.50 ريال. وحفائض بيبي جوي كبير جدا بسعر 65.95 ريال بدلاً من 70.75 ريال. ومناديل سانيتا جيبسي 250 حبة بسعر 17.95 ريال بدلاً من 27.95 ريال.