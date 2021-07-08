تراند الفن: ما السيناريوهات المتوقعة من اجتماع مجلس الأمن اليوم بشأن سد النهضة؟.. "خبراء" يجيبون

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏26 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

يعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعا حول سد النهضة الإثيوبي، مساء اليوم الخميس، بطلب من مصر والسودان، وفي حين تُعتبر هذه الخطوة من الخرطوم…عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

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