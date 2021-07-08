تراند الفن: طبيب يقدم 4 نصائح مهمة لمرضى فيروس الكبد B

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 06:09 مساءً - وجه طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي 4 نصائح مهمة للمصابين بفيروس الكبد من النوع”بي”

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه يُنصح بتطعيم أفراد الأسرة، وبتغطية الجروح والخدوش المفتوحة.

وأشار إلى ضرورة تنظيف بقع الدم على الأسطح بالمعقم، وعدم التبرع بالدم أو الأعضاء.



ويُعد الالتهاب الكبدي عدوى خطيرة تصيب الكبد ويسببها فيروس الالتهاب الكبدي بي (HBV)،كما يمكن أن تصبح عدوى الالتهاب الكبدي بي مزمنة لدى بعض الأشخاص، الأمر الذي يعني أنها تستمر لأكثر من ستة أشهر.

ويمكن أن يمنع التطعيم الإصابة بالالتهاب الكبدي بي، ولكن لا يوجد له علاج في حالة الإصابة به. وفي حالة الإصابة بالعدوى، فقد يمنع اتخاذ احتياطات معينة من انتقال الالتهاب الكبدي بي إلى الآخرين.

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