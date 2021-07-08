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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن 10 دقائق مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد: كشف عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد الله بن محمد المطلق، من لا تجوز عليه الأضحية، في ظل ارتفاع أسعار المواشي، قبل عيد الأضحى المبارك.
وقال الشيخ المطلق: “الأضحية لا تجوز على من تعجز دخولهم المالية عن توفيرهذا؛ نظرًا لارتفاعها في السوق المحلية، لا يجوز استغلال الناس وحاجتهم بالمبالغة في أسعار الأضاحي”، وفقًا للاقتصادية.
واستشهد المطلق بالحديث النبوي: “ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”، مشددًا على أن استغلال حاجة الناس خلال هذا الموسم برفع الأسعار، يترتب عليه إيذاء لإخوانهم، وأنه يخشى عليهم أن تنزع منهم البركة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الشيخ المطلق: الأضحية لا تجوز على هؤلاء ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.