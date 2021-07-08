تراند الفن: الشيخ المطلق: الأضحية لا تجوز على هؤلاء !

صحيفة المرصد: كشف عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد الله بن محمد المطلق، من لا تجوز عليه الأضحية، في ظل ارتفاع أسعار المواشي، قبل عيد الأضحى المبارك.

وقال الشيخ المطلق: “الأضحية لا تجوز على من تعجز دخولهم المالية عن توفيرهذا؛ نظرًا لارتفاعها في السوق المحلية، لا يجوز استغلال الناس وحاجتهم بالمبالغة في أسعار الأضاحي”، وفقًا للاقتصادية.

واستشهد المطلق بالحديث النبوي: “ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”، مشددًا على أن استغلال حاجة الناس خلال هذا الموسم برفع الأسعار، يترتب عليه إيذاء لإخوانهم، وأنه يخشى عليهم أن تنزع منهم البركة.