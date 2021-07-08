تراند الفن: ننشر المرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي لرفع حظر طيران الرحلات الجوية إلى مصر (مستند)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 06:09 مساءً - حصل “القاهرة 24” على صورة ضوئية من المرسوم الذى وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، لرفع الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر، منذ سقوط الطائرة الروسية.

ووقع بوتين مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء المرسوم رقم 553 الذي صدر مطلع عام 2015 بعد حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء.

فيما سادت حالة من السعادة لدى العاملين بقطاع السياحة بالبحر الأحمر، عقب قرار الرئيس لما يمثله السائح الروسى من أهمية كبيرة.

من جانبه، أشاد بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، بالقرار، خاصة بعد الأزمة التي تعرض له قطاع السياحة عالميا بسبب جائحة كورونا مما أدى لوقف الرحلات والطيران في مختلف دول العالم.

وأضاف أبوطالب لـ”القاهرة 24″، أن السوق السياحي الروسي جزء أساسي من السياحة المصرية، وهم عاشقين لمصر.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، قرارًا بإلغاء مرسوم حظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية.

ونُشرت وثيقة القرار عبر البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت، تضمنت إلغاء العمل بمرسوم الرئيس الروسي في 8 نوفمبر 2015 رقم “553” بشأن أخذ تدابير مُعينة لضمان الأمن القومي لروسيا وحماية المواطنين الروس من الأعمال الإجرامية، وغيرها من الأعمال غير القانونية.

وتضمن المرسوم الرئاسي رقم 7 المؤرخ 2 يناير 2018 بشأن التعديلات في مرسوم الرئيس الروسي المؤرخ 8 نوفمبر 2015 رقم “553” بشأن بعض التدابير لضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية مواطني روسيا من الأعمال الإجرامية وغيرها من الأعمال غير القانونية.

كانت مصر أعلنت في 23 من إبريل الماضي، اتفاق الرئيسين المصري والروسي على استئناف حركة الطيران العارض للمنتجعات السياحية في مصر بعد انقطاع زاد عن الخمس سنوات.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الرحلات التفتيشية إلى مصر قد تمت بالفعل، وستتخذ الحكومة القرار بشأن موعد استئناف الرحلات إلى المنتجعات بعد تحليل النتائج.

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