تراند الفن: شركة “سوليفار” تنعى الدكتور سعد مسيحة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 06:09 مساءً - نعت شركة “سوليفار” للصناعات الدوائية، برئاسة عمر عبد العليم، الرئيس التنفيذي للشركة، ورئيس مجلس إدارة “القاهرة للميديا”، ببالغ الحزن والأسى رجل الأعمال الفاضل، وأحد أهم رواد صناعة الدواء في مصر، مدير مكتب حبيب العلمي: الأستاذ الدكتور/ سعد إبراهيم مسيحة

الذى وافته المنية أمس الأربعاء 7 يوليو 2021، ونتقدم بأحر التعازي لأسرته الكريمة ولكل العاملين بمكتب حبيب العلمي وبكل مجموعة شركات ماركيرل، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.

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