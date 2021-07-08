تراند الفن: شيال صباحًا ولاعب ليلًا.. “موهبة كروية” بسوهاج يستغيث بمسئولي الأندية لاكتشافه (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 06:09 مساءً - في قرية بسيطة، تسمى الشوكا بمركز طما في أقصى شمال محافظة سوهاج بصعيد مصر، وتقع على الضفة الغربية لنهر النيل، يقطن شاب من أسرة فقيرة يدعى هاني إسماعيل رفاعي، يعشق كرة القدم منذ الصغر، ويجيد اللعب “حافيًا” والاحتفاظ بالكرة على قدمه، لأكثر من ساعة متواصلة دون أن تسقط منه، يحكم السيطرة عليها، ويلعب في وضع الوقوف أو الجلوس، أو حتى ماشيًا، يُطلق عليه أصدقاؤه لقب “اللاعب الحافي” كونه لا يرتدي حذاءً في قدمه في أثناء اللعب.

هاني الشاب الصعيدي، يعمل باليومية “شيّال” صباحًا، كي يوفر مصروفاته الشخصية، وقد لا يجد عملًا في كثير من الأحيان، وفي فترة المساء ينزل للشارع ليمارس هوايته.

تحدث هاني لـ”القاهرة 24″ قائلًا: “بحب لعب الكورة من صغري، وكان نفسي ألعب في نادي المقاولون لكن ظروفي على قد الحال، ومفيش حد مهتم بموهبتي”.

وتابع: “عشان هدومي بتكون مش نضيفة من تعب الشغل ومفيش معايا فلوس أشتري لبس ألعب بيه كانوا بيرفضوا يدخلوني ألعب في مركز الشباب عشان المظهر بتاعي مش ولا بد”.

من جانبه، قال الكابتن أبو ضيف محمد، المشرف الرياضي بنادي طما الرياضي، إن سوء حظ هاني ووضعه الاجتماعي حال بينه وبين تحقيق حلمه في أن يُصبح لاعبًا مشهورًا، في أحد النوادي العريقة، وغياب الدور الحقيقي للأندية المحلية سبب في عدم اكتشاف مثل هذه المواهب.

وناشد أبو ضيف من خلال “القاهرة 24″، المسؤولين الاهتمام بموهبة هاني ومساعدته في تحقيق حلمه، فهو يحتاج إلى من يضع قدمه على أول الطريق، ويكتشف موهبته التي يمتلكها، مشيرًا إلى أنه لو وجد من يهتم به لكان الآن يلعب في أحد الأندية العريقة.

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