تراند الفن: الوضع كارثي.. دولة عربية تعلن انهيارًا كاملًا في المنظومة الصحية

صحيفة المرصد : كشفت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، نصاف بن علي، اليوم الخميس، عن وضع المنظومة الصحية في البلاد، بعد امتلاء أقسام العناية الفائقة بالمصابين، والتفشي السريع لفيروس كورونا.

وقالت متحدثة الصحة: “نحن في وضعية كارثية المنظومة الصحية انهارت، لا يمكن أن تجد سريرًا إلا بصعوبة كبرى، نكافح لتوفير الأكسجين، الأطباء يعانون ارهاقًا غير مسبوق.”

وأضافت نصاف بن علي في تصريحاتها التي نقلتها “رويترز”، أن المركب يغرق، داعية في الوقت ذاته الجميع إلى توحيد الجهود، بعد تفشي فيروس كورونا.

والجدير بالذكر أن، تونس سجلت أمس الأربعاء، قرابة 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، و134 وفاة، في زيادة قياسية يومية منذ بدء الجائحة.