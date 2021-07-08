شوف عروض جرير للجوالات 2021 jarir تخفيضات عيد الأضحى من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات 2021 تتسم بأسعارها المخفضة التي تم طرحها من موقع جرير jarir بأحدث تخفيضات عيد الأضحى في مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore ، ونقدم لكم اليوم أشهر جوالات شركة جرير للتسويق وأحدثها من هواتف ايفون و سامسونج و هواوي بأرخص الأسعار على الإصدارات الحديثة التي تم طرحها مؤخرًا في المملكة.

عروض جرير للجوالات 2021 jarir تخفيضات عيد الأضحى من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

عروض مكتبة جرير الحصرية في المملكة العربية السعودية نعرضها في مقال اليوم بالتفصيل، حيث تم إصدار العديد من الجوالات بالسعودية في العام 2021 نالت شهرة كبيرة على مستوى العالم والوطن العربي، ونجد الكثير من التساؤلات حول أسعارها ومواصفاتها، وبمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك تقدم لكم مكتب الجرير maktab jariri أسعار لا تقبل المنافسة على الجوالات الذكية.

جرير

جئنا لكم في تلك الفقرة بأسعار جوالات جرير ايفون المتاحة على متجر جرير السعودية ، ومن بينها تجدون كافة إصدارات جريرايفون 12 ، وكذلك ايفون 11 جرير ، و ايفون 11 برو جرير ، و جرير 12 برو ، حيث أنه تم طرح أكثر من إصدار من كل سلسلة تختلف في سعة الذاكرة الداخلية.

ايفون 12 برو جرير سعة 512 جيجا بسعر 5999 ريال سعودي.

سعة 512 جيجا بسعر 5999 ريال سعودي. ايفون 12 برو max جرير سعة 512 جيجا بسعر 6499 ريال سعودي.

سعة 512 جيجا بسعر 6499 ريال سعودي. جرير 11 برو ماكس سعة 64 جيجا بسعر 3509 ريال سعودي.

عروض جرير

تقدم مكتبة جرير jarir bookstore أفضل جوالات سامسونج جرير المتاحة على الموقع من الفئات العليا والمتوسطة، ولعل أشهرها الهاتف الذي احدث ضجة كبيرة samsung galaxy z fold 2 القابل للطي، كما أنه من بين الهواتف الشهيرة من شركة سامسونج نجد جوال سامسونج اس 21 الترا جرير بتقنياته العالية، كما يوجد من بين فئات الجوالات المتوسطة السعر هواتف سامسونج a52 جرير و سامسونج a72 جرير بتصميمهما الراقي المميز وتقنية مقاومة الماء والغبار، وفي الصور التالية كافة الأسعار الخاصة بهواتف مكتبة جرير جوال سامسونج الجديدة.

سامسونج a51 جرير سعة 128 بسعر 807 ريال سعودي.

سعة 128 بسعر 807 ريال سعودي. سامسونج s20 الترا جرير سعة 128 بسعر 3299 ريال سعودي.

سعة 128 بسعر 3299 ريال سعودي. سامسونج a52 5g جرير سعة 128 بسعر 1649 ريال سعودي.

سعة 128 بسعر 1649 ريال سعودي. سامسونج نوت 20 جري رالترا سعة 256 بسعر 3329 ريال سعودي.

رالترا سعة 256 بسعر 3329 ريال سعودي. سامسونج اس 21 بلس جرير سعة 256 بسعر 3896 ريال سعودي.

مكتبات جرير

نجد في مكتبة جرير جوالات أحدث الإصدارات الجديدة من هواتف جرير هواوي المميزة، ومن أشهرها جوال y7a جرير و هواوي ميت 40 برو جرير و هواوي نوفا 7i جرير بمظهرهم الجذاب للكاميرا وجسم الهاتف، واسعار جوال هواوي مكتبة جرير نقدمها لكم من خلال الصورة التالية.

عرضنا عليكم أجدد خصومات موقع مكتبة جرير على هواتف samsung و huawei و iphone مع خصم جرير المتاح للمقيمين في المملكة، وسنوافيكم في الأيام المقبلة بكافة خصومات جرير الكترونيات على لاب توب جرير ، والشاشات، والأدوات المكتبية.