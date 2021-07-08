تراند الفن: انتشال جثة مسن من مياه “الريّاح التوفيقي” في ميت غمر

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 05:13 مساءً - تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، اليوم الخميس، من انتشال جثة طافية بمياه الرياح التوفيقي بمنطقة عزبة بدر التابعة لمركز ميت غمر.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية؛ تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغًا لقسم شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الرياح التوفيقي المارة أمام منطقة “عزبة بدر” دائرة القسم.

وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، تم انتشال الجثمان وبالفحص ومناظرة الجثمان، تبين أنها لشخص يدعى على مغاورى على أبوزيد 46 عاما لا يعمل، ومقيم ميت غمر ويرتدى ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وتم نقله إلى مستشفى ميت غمر العام.

وبسؤال شقيقه، قرر بأن شقيقه يعانى من مرض عقلي ومتغيب عن المنزل منذ يومين، ولم يقم بتحرير ثمة محاضر بغيابه ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.

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