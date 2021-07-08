تراند الفن: رغم الخروج من دور الـ16.. الاتحاد الفرنسي يعلن استمرار ديشامب

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 05:13 مساءً - أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بشكل رسمي، استمرار المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديديه ديشامب، في تدريبات الفريق وتجديد الثقة فيه.

وكان المنتخب الفرنسي، قد تم إقصائه من دور الـ16 من بطولة يورو 2020، عن طريق المنتخب السويسري من خلال ضربات الجزاء.

ورغم الإخفاق في بطولة يورو، إلا أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أعلن رسميًا عن بقاء ديديه ديشامب مديرًا فنياً للمنتخب حتى كأس العالم 2022 بقطر.

وقدم ديشامب خلال 9 سنوات مع المنتخب الفرنسي..

117 مباراة

76 فوز

22 تعادل

19 هزيمة

2014 ربع نهائي المونديال

2016 نهائي يورو 2016

2018 بطل كأس العالم

2021 ثمن نهائي يورو 2020

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