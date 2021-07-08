تراند الفن: محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع الراحل محمود عبد العزيز بصورة لهما

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 05:13 مساءً - استعاد الفنان محمد صبحي ذكرياته مع صديقه الراحل الفنان محمود عبد العزيز، بصورة جمعتهما سويًا في إحدى المناسبات.

وشارك الفنان محمد صبحي متابعيه بالصورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق عليها قائلًا: “مع حبيبي وصديقي الراحل محمود عبد العزيز”.

وتفاعل كثير من المتابعين مع الصورة بالدعوات للفنان الراحل محمود عبد العزيز، ودوام الصحة للفنان محمد صبحي.

يذكر أن الفنان محمد صبحي مشغول بالبروفات النهائية لمسرحية “نجوم الظهر” ، تأليف وإخراج محمد صبحي، ومن المقرر عرضها منتصف شهر أغسطس المقبل، على مسرح مدينة سنبل.

و“نجوم الظهر” من تأليف وإخراج محمد صبحي، ويشارك في تمثيلها كل من سميرة عبد العزيز، سماح السعيد، عبد الرحيم حسن، ندى ماهر، ميرنا ذكرى، حازم القاضي، تامر ضيائي، منير مكرم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.