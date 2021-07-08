تراند الفن: انقطاع التيار الكهربائي عن مساكن الصوب الزراعية بالغردقة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 03:09 مساءً - تشهد منطقة عمارات الصور الزراعية، اليوم الخميس، انقطاعًا للتيار الكهربائي، منذ ما يقرب من 3 ساعات.

من جانبه، قال المهندس أحمد شحاتة رئيس قطاع شبكات البحر الأحمر في تصريح خاص لـ“القاهرة 24”، إن فصل التيار بسبب تركيب أحد الوحدات الجديدة بمنطقة بطريق المطار.

وأضاف “شحاتة” أنه جارى الانتهاء من الأعمال، وعودة التيار الكهربائي بعد قليل، نافيا قطع الكهرباء بسبب مديونيات متأخرة عن بعض المشتركين بالمنطقة.

في سياق أخر، تنظم مديرية الشباب والرياضة، مساء اليوم الخميس، مهرجاناً للمشى ضمن احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، بمشاركة 150 مشاركا من مختلف المراحل العمرية، تنفيذًا لخطة وزارة الشباب والرياضة.

من جانبه، أشار فراج عبدالمقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، إلى أن الهدف من المهرجان هو صقل طاقات الشباب ودعمهم لتحسين أدائهم، مؤكدًا على أهمية الرياضة في حياة الفرد.

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