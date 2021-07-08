تراند الفن: ديباي يوافق على خصم 30% من راتبه قبل التوقيع مع برشلونة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 03:09 مساءً - كشف موقع “جول” العالمي، كواليس جديدة في صفقة الهولندي، ممفيس ديباي، المنضم حديثًا إلى فريق برشلونة.

وأكد موقع “جول” أن برشلونة عرض في البداية راتبًا صافيًا قدره سبعة ملايين يورو لكل موسم لممفيس ديباي، لكن بسبب الأوضاع الاقتصادية تم تعديل العرض إلى 5 مليون يورو وتقليل عرضه بنحو 30٪ لكل موسم ومع ذلك، وافق الهولندي على العرض.

وأوضحت تصريحات ممفيس ديباي الأولى كلاعب كرة قدم في برشلونة أيضًا على فهم ذلك، حيث كان متحمسا جدا، ووصف انتقاله للبلاوجرانا بأنه “حلم يتحقق” وأكد أن فريق برشلونة هو “الأعظم في العالم ومع أفضل المشجعين”.

يذكر أن ديباي جاء في المركز الثاني في ترتيب الهدافين بالدوري الفرنسي “ليج 1” في هذا الموسم، خلفًا لمُهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي بـ26 هدفًا.

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