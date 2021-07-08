تراند الفن: محافظ بورسعيد يتابع أعمال مشروع مول الفرما.. ويؤكد: جاهز للتشغيل

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 03:09 مساءً - تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مشروع مول الفرما الجديد بحي الشرق، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، وآخر تطورات سير الأعمال به، رفقة العميد نعمان محمد، رئيس حي الشرق، والشركة المنفذة واستشاري المشروع.

واستعرض محافظ بورسعيد، مجمل الأعمال التي شهدها المول من خلال شرح تفصيلي لكافة الجوانب المتعلقة بحجم انجاز العمل بالمشروع من الاستشاري المختص، وشدد المحافظ على الانتهاء من المشروع طبقا للمواعيد الزمنية المقررة تمهيدا لبدء تشغيله قريبا.

وأكد محافظ بورسعيد، أن مشروع مول الفرما، يمثل إضافة للمشروعات العملاقة في المجال التجاري والسياحي بالمحافظة، تماشيا مع الطفرة التي حققتها الدولة المصرية، ويوفر العديد من فرص العمل للشباب.

وأضاف المحافظ، أن المول أصبح جاهزا للتشغيل، وسيتم إداراته وتسويقه من خلال إحدى الشركات المتخصصة يذكر أن مشروع مول الفرما ببورسعيد، يعد من المشروعات الحضارية الواعدة في المجال التجاري والسياحي ببورسعيد، ويقام علي مساحة 15368 مترًا ويتكون من دور ارضي وأول جراج بطاقة استيعابية 100 سيارة ودور ثاني وثالث ورابع بمساحة كل دور 2600 متر، ويضم 150 محلا متعدد الأغراض بمساحات مختلفة بالإضافة إلى دور خامس يضم عدد من المطاعم والكافيهات، بالإضافة إلى مطاعم المأكولات السريعة ومناطق مفتوحة، وكاميرات مراقبة، ومصاعد داخلية، وأماكن ترفيهية، بما يساهم في دعم وتنشيط القطاع السياحي، كما تطل الواجهة الشمالية للمول على مساحة من اللاند سكيب والتي يتخللها عدد من الزراعات المختلفة والمساحات المفتوحة.

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