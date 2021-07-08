تراند الفن: ليفربول يعلن عن قميصه الثاني بدون تواجد محمد صلاح(فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 03:09 مساءً - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري

محمد صلاح، عن قميصه الثاني، الذي سيخوض به، بعض مباريات الموسم الجديد 2021

– 2022.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول فيديو وصور، للقميص الثاني

الذي سيخوض به الفريق، بعض مباريات الموسم الجديد.

ولم يتواجد النجم المصري محمد صلاح، في الإعلان الدعائي للقميص

الثاني لفريق ليفربول.

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