تراند الفن: تقرير تركي يفجر مفاجأة.. رمضان صبحي في جالاتا سراي قريبًا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 03:09 مساءً - أكد تقرير تركي، أن رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز يستهدف

العودة إلى أوروبا مجددا عبر بوابة نادي جالاتا سراي التركي الذي يضم النجم المصري

مصطفى محمد.

وذكر موقع “ takvim” التركي، أن رمضان صبحي، عٌرض على نادي جالاتا سراي الذي يضم بين صفوفه

مصطفى محمد.

وأوضح التقرير التركي، أن رمضان صبحي “أحد المواهب المهمة في كرة القدم المصرية” يستهدف

العودة إلى أوروبا مجددا، عبر بوابة جالاتا سراي.

يذكر أن نادي جالاتا سراي التركي، رفض مؤخرا انضمام مصطفى

محمد إلى قائمة المنتخب الأولمبي، التي ستشارك في أولمبياد طوكيو 2021.

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