نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العيد: عروض بنده اليوم الجمعة 10 يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم من أكثر العروض انتشارا في الفترة الحالية خاصة وانها ما زالت سارية ومستمرة في كافة فروع بنده. ونقدم لكم عروض العيد المميزة من بنده التي تضم الكثير من المنتجات المختلفة. وفي موضوع اليوم نوفر لكم عروض بنده علي الالكترونيات خاصة وانها من اكثر المنتجات طلبا من جانب عملاء بنده.

عروض بنده

عروض بنده اليوم بها عدد كبير من الأجهزة الكهربائية التي يمكنك الحصول عليها بأقوى الخصومات. مثل قدر طهي بالبخار يتكون من 3 طبقات بسعر 59 ريال. بدلا من سعر 78 ريال ويسع حتى 9 لتر. وتضم عروض اليوم طقم ملاعق كامل مكون من 6 قطع بسعر 15 ريال. بدلا من 21 ريال. ويمكنك شراء إبريق مع كاسات من لومينارك بسعر 20 ريال. يتكون من 7 قطع بدلا من سعر 32 ريال.

توفر عروض بنده السعودية خصومات علي مكيف سبلت دورا بسعر 2299 ريال بدلاً من 2899 ريال. ويمكن لكل سيدة الحصول على مقلاة عميقة غير لاصقة من مستر كوك بأسعار متعددة على حسب المقاس. حيث توفر بنده مقلاة بمقاس 32 سم و 34 و 28 و 30 و 26 وبالتالي سوف يختلف السعر حسب المقاس الذي تريده. ويمكنك شراء قدر غير لاصق بأحجام متعددة وأسعار مختلفة ايضا.

عروض بنده اليوم

اخر عروض بنده الجديدة بها خلاط مولينكس بسعر 129 ريال بدلاً من 199 ريال. وتقدم خلاط كينوود الرائع والذي يعد من اشهر انواع الخلاطات تداولا بسعر 209 ريال بدلاً من 229 ريال. ويمكنك شراء عصارة من كليك أون بسعر 129 ريال بدلاً من 149 ريال.

تشمل مجلة عروض بنده عروض على مكواة كولين بسعر 49 ريال بدلاً من 75 ريال. ومكواة تيفال بسعر 59 ريال بدلاً من 99 ريال. ومحضرة طعام مع خلاط أبيض بسعر 159 ريال بدلاً من 285 ريال. وتضم العروض بعض مستلزمات الهواتف الذكية مثل كابل شاحن أيفون 1 متر بسعر 65 ريال و 2 متر بسعر 89 ريال.

عروض بنده علي الجوالات

تضم عروض بنده اليوم بعض الهواتف الذكية المميزة مثل جوال فيفو واي 51 الذي توفرة بسعر 929 ريال بدلاً من 999 ريال. وجوال لينوفو كي 13 المتوفر بسعر 379 ريال بدلاً من 449 ريال. وجوال فيفو وأي 20 اس بسعر 799 ريال.