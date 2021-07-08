شوف عروض العيد: عروض اكسترا السعودية الجمعة 10 يوليو 2021

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عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من الأشخاص في السعودية عن عروض العيد: عروض اكسترا السعودية الجمعة 10 يوليو 2021. حيث تمثل عروض العيد أهمية كبيرة لدى عدد كبير. وتقدم اكسترا السعودية عروض عيد الأضحي المبارك علي الكثير من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية الكبري. الذي تشهد أقوى نسبة خصم يمكنك الحصول عليها. و هذه العروض متوفرة في جميع فروع اكسترا داخل المملكة العربية السعودية.

عروض العيد من اكسترا

عروض العيد من اكسترا تضم أقل سعر يمكنك الحصول عليه على الأجهزة المنزلية. وتقدم للجميع ثلاجة إل جي 19.6 قدم ستانلس ستيل بسعر 4.299 ريال بدلاً من 6549 ريال. أي سوف توفر ما يزيد عن 2250 ريال. ويمكنك شراء ثلاجة هيتاشي الرائعة 21.4 قدم لون اسود بسعر 4199 ريال بدلاً من 6499 ريال أي سوف تحصل علي تخفيض حوالي 2300 ريال من سعر الثلاجة.

عروض Extra السعودية اليوم بها تخفيضات رائعة على الكثير من الثلاجات بنسبة خصم تصل حتي 15%. ويمكنك شراء ثلاجة ال جي 11 قدم لون أبيض بسعر 1999 ريال بدلا من 3099 ريال أي تعطيك اكسترا خصم 1100 ريال. ولا تقتصر عروض اكسترا السعودية اليوم على الثلاجات. بل تضم العديد من أنواع الغسالات المتميزة مثل غسالة تعبئة أمامية وغسيل وتجفيف بسعر 1799 ريال بدلا من 3399 ريال أي سوف توفر حوالي 1600 ريال.

عروض Extra السعودية اليوم

توفر عروض اكسترا اليوم غسالة توشيبا تعبئة علوية لونها أبيض واسود. بسعر 2399 ريال بدلا من 3299 ريال وفر حوالي 900 ريال. وغسالة تعبئة علوية تتسع حوالي 11 كيلو لون اسود من ال جي بسعر 3199 ريال بدلا من 4799 ريال اي ستوفر 1600 ريال.

عروض اكسترا علي الجوالات

من أهم عروض اكسترا التي ينتظرها الآلاف من الأشخاص دائما. هي عروض الجوالات الحديثة فهي تقدم أقوى نسبة خصم علي الهواتف الذكية. وتضم عروض اكسترا اليوم جوال آيفون 12 برو بسعر 5999 ريال بدلا من 6199 ريال. وسوف تحصل على إيربوس برو هدية مجانا مع الهاتف. ويمكنك شراء جوال ايفون 12 برو بسعر 4199 ريال بدلا من 4699 ريال أي ستوفر 500 ريال.

تضم عروض اكسترا السعودية هاتف آيفون 12 بسعر 3299 ريال بدلا من 4049 ريال أي ستوفر 750 ريال من سعر الهاتف. وجوال آيفون 12 ميني بسعر 3299 ريال واحصل على غلاف وحافظة للهاتف مجانا.