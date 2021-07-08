فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 02:10 مساءً - أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم بياناً حول تنفيذ حُكم

القتل حداً بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، وآخر قصاصًا بمنطقة

الرياض، وفيما يلي نص البيانيين: أقدم / فؤاد بن نوح بن محمد بن عبدالله – سعودي الجنسية

– بالسطو المسلح على إحدى الشركات وقتل محاسبها / أمير علي – هندي الجنسية – ، وسلب

ما بحوزته من مال وإخفاء جثته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية

صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون

ذلك بقتله، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ

ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني/ فؤاد بن نوح بن محمد

بن عبدالله – اليوم الخميس بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

كما أقدم / عبدالله بن محمد بن مبارك دعله – سعودي الجنسية

– على قتل / عبدالله ابن مبارك بن عبدالله الدوسري- سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار

عليه مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة

صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بقتله قصاصاً وأيد الحكم من محكمة

الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق

الجاني المذكور. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالله بن محمد بن

مبارك دعله – سعودي الجنسية – اليوم الخميس بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حد الحرابة والقصاص.. الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل في مواطنين اثنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.