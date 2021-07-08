تراند الفن: “تجديد الثقة حتى نهاية الموسم”.. تفاصيل جلسة علي ماهر مع إدارة المصري

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 02:10 مساءً - عقد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، جلسة مع علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الساحلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، لمناقشة عدد من الأمور الخاصة بالفريق.

ومن جانبه، قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي في تصريحات لـ”القاهرة 24″، إن الإدارة جددت الثقة في علي ماهر حتى نهاية الموسم الجاري، وأنه تم مناقشة أزمة مستحقات اللاعبين والجهاز الفني.

وأضاف هاشم، أنه سيتم صرف القسط الثالث للاعبين لتبقى لهم 30% من قيمة عقودهم، مشيرًا إلى أنهم يدعمون الجهاز الفني بقوة حتى تعود الانتصارات مرة أخرى في الفترة المقبلة.

وأتم هاشم: “نقدر حزن الجماهير بعد الهزيمة في آخر مباراتين لكن نعمل حاليًا على تصحيح الأخطاء من أجل العودة للانتصارات”.

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