تراند الفن: محافظ سوهاج يفتتح عددا من مشروعات “حياة كريمة ” بقرية الكوامل بحري 

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 02:10 مساءً - أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، جولة ميدانية افتتح خلالها عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بقرية الكوامل بحري بمركز سوهاج.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عواجة عضو مجلس النواب، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، والسيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، ومتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وبدأ المحافظ جولته بافتتاح مشروع تطوير مركز شباب الكوامل بحري، بتكلفة 2 مليون جنيه، حيث تم إنشاء ملعب خماسي لكرة القدم، وصالة لتنس الطاولة، وصالة للبلياردو، بالإضافة إلى حضانة أطفال، وكافتيريا، ورفع كفاءة المرافق العامة بالمركز، وإنشاء حديقة للأطفال.

كما افتتح محافظ سوهاج الجناح الجديد لمدرسة أولاد غريب للتعليم الأساسي، على مساحة 1600 متر مربع، بتكلفة بلغت 4 مليون جنيه، والذي يتكون من “5 طوابق، وتوفر 12 فصل دراسي جديد، بالإضافة إلى المعامل، والمكاتب الإدارية، ودورات المياه”.

واختتم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، جولته بافتتاح تطوير ورفع كفاءة مدرسة الكوامل بحري للتعليم الأساسي المقامة على مساحة 5889 متر مربع، بتكلفة بلغت مليون و800 ألف جنيه، والتي تضم 36 فصل دراسي.

وأشاد محافظ سوهاج بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وما تم إنجازه من مشروعات وخدمات لمصلحة المواطن السوهاجي، مثمنًا اهتمام القيادة السياسية والدولة بمحافظات الصعيد عامة ومحافظة سوهاج بصفة خاصة، لافتا إلى أن محافظة سوهاج نالت النصيب الأوفر من المبادرة الرئاسية بمرحلتيها الأولى والثانية، ومبادرة تطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

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