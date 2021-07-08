تراند الفن: أمير عزمي: إدارة الزمالك ناجحة.. وعليها غلق ملف فرجاني ساسي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 02:10 مساءً - أشاد أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك الأسبق، والمدير الفني الحالي لنادي السكة الحديد، بإدارة نادي الزمالك الفترة الأخيرة بعد حسمها العديد من الأمور الفترة الأخيرة.

وقال أمير عزمي خلال تصريحات تلفزيونية له: “إدارة الزمالك الحالية تعمل من أجل إعلاء شأن الزمالك، وليس لديهم أي أهداف أو أغراض شخصية”.

وواصل: “الإدارة منذ قدومها وهي تواجه العديد من المشاكل سواء على مستوي اللاعبين أو أزمات النادي خارجيا، ولكنها حتى الآن تدير الملفات بمنتهي الحرفية والنجاح”.

واستكمل: “ما يعجبني في أداء الإدارة الجديدة، هو تقسيم الأدوار بينهم، وقلة التصريحات والظهور بالفضائيات، وبالتالي فأن هذا يضيف مزيد من الاستقرار على الفريق الأول والنادي ككل”.

وطالب أمير من مسئولي النادي، بسرعة حسم موقف الدولي التونسي فرجاني ساسي، قائلًا: “مش صحيح أن يستمر الموضوع كل هذه المدة ويأخذ كل هذا الحيز، فيجب غلق الباب نهائيا سواء باستمراره أو رحيله”.

واختتم: “فرجاني ساسي حتى الآن لم يعلن عن وجهته المقبلة، أو أعلن أي نادي سينضم إليه، وقد يكون ظهور بالأمس وهو يرتدي تي شيرت الزمالك فيه مغازله لجمهور الأبيض”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.