تراند الفن: فيها حاجة حلوة.. مدرسة بالمنوفية تتحول لقطعة فنية بالجهود الذاتية وتصنيع المُعلمين

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 01:10 مساءً - سطر عدد من مُعلمي مدرسة الشهيد أحمد سالم البيومي الابتدائية بقرية جروان التابعة لمركز الباجور في المنوفية، قصة جديد مشرفة بعدما رفضوا أن يستسلموا لضعف الإمكانيات، وحولوا مدرستهم لمدرسة تضاهي المدارس الخاصة بالجهود الذاتية، وعملوا على توفير نفقات إحضار متخصصين لتصنيع وتركيب بلاط الانترلوك.

وأكد هاني سمير مشعل، مُعلم لغة إنجليزية بمدرسة الشهيد أحمد سالم البيومي بالمنوفية، أنه فكر لماذا لا تكون المدرسة مبهجة لطلاب، ويسعوا للقدوم إليها مثل المدارس الخاصة، مشيرًا إلى أنه قرر عرض الفكرة على هيئة المدرسة وقرروا أن يبدأوا العمل بالجهود الذاتية وبالاستعانة ببعض أهل الخير وبالتعاون مع مجلس الأمناء والأباء بالمدرسة.

واستكمل مشعل حديثه لـ “القاهرة 24”: “وجدنا أن شراء بلاط الانترلوك مكلف، فقمنا بالتصنيع داخل المدرسة، وبدأ عدد من المُعلمين وطاقم العمالة المدرسية تصنيع تلك البلاطات يدوي بالمدرسة، على مدار أيام قضوا فيها ساعات كثيرة داخل المدرسة استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وأوضح محمود عبد المؤمن، مُعلم بالمدرسة، أن طاقم المُعلمين هو من قام بالتصنيع والتركيب مع تشجيع أهالي القرية وأولياء الأمور الذين ساعدوهم ماديا لإخراج العمل على أكمل وجه، مؤكدًا أن الطاقم الذي ساعد في هذا العمل كان يعمل بحب للمدرسة غير مرغم على شيء، وكله أمله أن تكون المدرسة نموذجية.

وأكد على فودة وكيل مدرسة الشهيد أحمد سالم البيومي التابعة لإدارة الباجور التعليمية بالمنوفية، أنهم انتهوا من تصنيع وتركيب بلاط الانترلوك ودهانته وتركيب نافورة أمام المدرسة، وزراعة نباتات الزينة في أحواض كما تم عمل مصطبة كبيرة في المدرسة كاستراحة لطلاب في الفسحة وخلال أيام سيتم الانتهاء من العمل بتركيب برجولة كبيرة تكمل المشهد الجمالي للمدرسة.

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