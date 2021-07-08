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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 01:10 مساءً - صحيفة المرصد: تسبب خلل واجه حبل مظلة بارتطام رأس سائحة أوكرانية بزورق سريع قبالة سواحل مدينة شرم الشيخ المصرية، الأسبوع الفائت، كما أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل”.
وظهرت في الفيديو الذي تبلغ مدته نحو نصف دقيقة مظلية تتحرك على سطح الماء، وزورق يحاول الوصول إليها بشكل سريع.
وظهرت أصوات صراخ وذعر في القارب بعد الارتطام، لتنتقل الكاميرا مُظهرة السائحة التي بدت كما لو كانت جثة هامدة على سطح الماء.
وقبيل الارتطام، بدت أحبال المظلية كما لو كانت قد ارتبطت بالزورق عن طريق الخطأ، ما فاقم الأمر.
وبحسب الصحيفة، فقد كانت السائحة تمارس التزلج على الماء باستخدام المظلة التي يسحبها القارب، عندما قُطع حبل مظليتها، ما أفقدها التوازن وانتهى بارتطامها.
ووفقا للتشخيص الطبي، فقد تعرضت السائحة لارتجاج في الدماغ وإصابة في العمود الفقري جراء الحادث.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: فيديو مروع للحظة ارتطام رأس سائحة بزورق في مدينة شرم الشيخ المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.