فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 01:10 مساءً - صحيفة المرصد: كشفت تقارير صحية أن قضم قطعة كبيرة من الزنجبيل كل يوم، أو إضافتها مع العصير أو الشاي ستكون كافية، حيث سيفعل الكثير لجسمك وفق ما ذكر تقرير نشر على موقع Tips & Tricks.
مضاد للالتهابات والغثيان
وبحسب “العربية”، يعتبر الزنجبيل مضاداً للالتهابات، حيث يقلل من أثرها في الجسم بشكل سريع، كما يساعد على تقليل الشعور بالغثيان الصباحي، إذ ينصح بشربه يومياً لهذا الهدف، خصوصاً للنساء الحوامل والأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي.
الحد من آلام العضلات ويعزز حركة الأمعاء
ويحد تناول الزنجبيل من آلام العضلات. إذ أن تناوله يومياً سيخفف الألم تدريجياً. كذلك، يعزز تناوله بشكل يومي حركة الأمعاء، فقد يساعد كثيراً الأشخاص الذين يعانون من الإمساك بانتظام.
آلام الدورة الشهرية وخفض الكولسترول
كما يساعد تناول الزنجبيل يومياً للحد من آلام الدورة الشهرية، فتناوله يشبه تناول مسكنات الألم والتي يمكن أن تساعد في تخفيف آلام البطن الحادة.
تناوله لمدة شهر
كما أن تناوله يومياً لمدة شهر يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول “الضار” في الجسم. حيث يتم تقليل كمية الدهون الثلاثية في الدم عن طريق المواد الموجودة في الزنجبيل، وتقوي الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الزنجبيل جهاز المناعة. حيث يمكن أن يساعد على التعافي بشكل أسرع من نزلات البرد أو الفيروسات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكشف عن فوائد صحية مذهلة للزنجبيل إذا تناولته يومياً لمدة شهر! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.