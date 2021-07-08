تراند الفن: إحالة 3 متهمين بالتحرش بفتاة في المحلة إلى الجنايات

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 01:10 مساءً - أمرت النيابة العامة بطنطا، اليوم، إحالة ثلاثة شباب إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بالتحرش والتعدي على فتاة بالسباب والأيدي أثناء سيرها بمنطقة الجمهورية بدائرة قسم شرطة ثان المحلة.

وكانت النيابة العامة تحت إشراف رئيس نيابات الكلية لشرق طنطا، جددت حبس الشباب المتهمين ثلاث مرات متوالية، وتبين من التحريات الأمنية صحة الواقعة وإدانة مرتكبيها لواقعة التحرش بالفتاة أثناء سيرها بالشارع العام.

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد محمد فتحي مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من “ع.ا.م” 49 عاما يفيد بتعرض ابنته الصغرى “ه.ع.ا” 18 عاما لواقعة تحرش أثناء سيرها بالطريق العام تطاول عليها ثلاث شباب وحاولوا مسك يدها وشرعوا في التعدي بالضرب عليها ولكمها في وجهها وايقافها من جسدها لمنعها من السير وإغاثة المواطنين لها بمنطقة الجمهورية.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم ضبط المتهمين الثلاثة والسيطرة على الموقف.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب واقعة التعدي والتحرش بالفتاة وقيامهم بسبها ومحاولة الاعتداء عليهم حال سيرها بأحد شوارع منطقة الجمهورية بدائرة منطقة الجمهورية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتجديد حبس المتهمين 15 يومًا.

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