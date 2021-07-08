تراند الفن: إصابة شرطيين إثر انقلاب سيارة بالطريق الزراعي في البحيرة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 01:10 مساءً - أصيب شرطيين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة شرطة تابعة لإدارة المرافق بالطريق الزراعي أمام مدخل مدينة أبوحمص بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوحمص، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة شرطة تابعة لإدارة المرافق، أمام مدخل مدينة أبوحمص؛ مما نتج عنه إصابة شرطيين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهما لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: “جمال.ع.ي.س”، 40 عاما، مساعد شرطة، مقيم قرية لقانة، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، “هشام.ر.ا”، 35 عاما نقيب شرطة، مقيم دمنهور، اشتباه كسر بالرسغ الأيمن، جارى عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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