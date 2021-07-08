نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض STC السعودية على الباقات اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لك اليوم أجدد عروض STC السعودية على الباقات المختلفة والتي تمنحك إنترنت ورسائل ومكالمات بدون توقف، البعض منها يوفر دقائق للشبكات الأخرى والبعض منها لا يوفر تلك الميزة يمكنك اختيار ما يناسب استخداماتك اليومية، وتوفر أسعار مناسبة لجميع الشرائح مع العلم أن تلك الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة، لمزيد من العروض في السعودية يمكنكم زيارة موقعنا الذي يوافيكم أول بأول بكافة الخصومات والتخفيضات.

أجدد عروض STC السعودية على باقات ليفل اب

يمكن لعملاء تلك الباقة استخدام إنترنت بلا حدود بدلاً من المعاناة مع الباقات محدودة البيانات يمكنك اختيار ما يناسبك من باقات اب ليفل وسوف نعرض لكم الآن كافة التفاصيل المتعلقة بجميع الباقات.

باقة ليفل اب 10 جيجا

يمكنك الاشتراك بكل سهولة من مكانك في تلك الباقة كل ما عليك القيام به الاتصال على الرقم 2211

كما يمكنك الاشتراك من خلال تطبيق mystc.

كما يمكنك الاشتراك في الباقة شهريًا أو شرائها مرة واحدة فقط.

قيمة الاشتراك 60 ريال سعودي.

باقة ليفل اب 15 جيجا

يمكنك الاشتراك بكل سهولة من مكانك في تلك الباقة كل ما عليك القيام به الاتصال على الرقم 2211

كما يمكنك الاشتراك من خلال تطبيق mystc.

قيمة الاشتراك 69 ريال سعودي.

يمكنك الاشتراك في تلك الباقة شهريًا أو شرائها مرة واحدة حسب الرغبة.

مزايا باقات ليفل اب 10 أو 15 جيجا

يمكنك استخدام تلك الباقات في ألعابك المفضلة فهو متاح للاستخدام في كلاً من:

Mobile Legends

Fortnite Mobile

BOOL Pall 8

Clash Royale

PUBG Mobile

Clash Royale

أجدد عروض STC السعودية على باقات المفوتر

يوفر STC أيضًا باقات مميزة للعملاء للاشتراك في باقات المفوتر للاستمتاع بأقوى العروض.

مفوتر بيسك

تمنحك 3 جيجا بايت لاستخدام الإنترنت+ 3 جيجا بايت خاصة ببيانات التواصل الاجتماعي.

كما توفر أيضًا stcwifi

كما يمكنك أيضًا الاستمتاع بمكالمات داخل الشبكات مع 100 دقيقة.

قيمة الاشتراك 80 ريال سعودي.

باقة مفوتر