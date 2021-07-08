شوف تعرف على أجدد عروض موبايلي السعودية

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عمر شويل - جدة لا تضيع الفرصة وتعرف الآن على أجدد عروض موبايلي السعودية والتي تمنحك استخدام أسرع للإنترنت وبلا حدود مع مكالمات داخل وخارج الشبكة مقابل أسعار مناسبة للشرائح المختلفة، يمكنك الآن الخوض في تجربة فريدة ومثالية مع أفضل باقات موبايلي التي تساعدك دائمًا على الترفيه والتواصل في رحلتك، تعرف أيضًا على أجدد العروض والخصومات المتاحة داخل المملكة العربية السعودية من خلال موقعنا.

تعرف على أجدد عروض موبايلي السعودية

يوفر موبايل عروض بلا نهاية مع باقات مفوتر والتي تجعل وقتك أفضل من خلال المزايا التي تقدمها لعملائها واستخدام بلا حدود للإنترنت وإجراء المكالمات والرسائل.

باقة مفوتر eSIM50

تعد تلك الباقة من الباقات الجديدة التي وفرتها موبايلي لمستخدميها ويمكن لأصحاب الباقات التالية مشاركة ممزياتها مع تلك الباقة وهي:

مفوتر 300

باقة راقي

باقة مفوتر 400

مميزات الاشتراك في باقة باقة مفوتر eSIM50

تمنحك دقائق محلية بلا حدود.

كما توفر لكم رسائل نصية محلية.

البيانات 100 جيجا بايت.

يمكنك مشاركة فقط 100 جيجا بايت من البيانات المحلية مع شريحة مفوتر eSIM50.

كيف يمكنك الاستفادة من باقة مفوتر eSIM50

الأمر غاية في السهولة كل ما عليك القيام به هو شراء خط مفوتر على إحدى الباقات المتاحة للمشاركة أو من خلال شريحة مفوتر eSIM50 الإلكترونية فكلاهما من نفس الهوية حتى تتمكن من الاستمتاع بالمشاركة.

كيف يمكنك تفعيل المشاركة على باقة مفوتر eSIM50

يمكنك تفعيل المشاركة من خلال تطبيق موبايلي

أولاً عليك تحميل التطبيق من خلال جوجل بلاي.

قم بعد ذلك باختيار إدارة الخطوط.

قم باختيار مشاركة مميزات الباقة.

لكي تستمتع بالمشاركة يمكنك إتباع التعليمات على التطبيق.

ثانيًا من خلال رسالة نصية إلى رقم 1100

قم بإرسال الرمز من الرقم الذي ترغب في مشاركة مميزاته على الرقم 1100يحتوي على رقمك لباقة مفوتر eSIM50.

عروض موبايلي السعودية على باقات مسبقة الدفع

باقة موبايلي مسبق الدفع 110

توفر 20 جيجا بايت للبيانات.

كما توفر أيضًا 30 جيجا لبيانات التواصل الاجتماعي.

كما تمنحك 1500 دقيقة لكل الشبكات.

رسوم الاشتراك 110 ريال سعودي.

باقة مسبقة الدفع 150