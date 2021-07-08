شوف عروض شركة الرسائل للاتصالات على أحدث الجوالات الذكية

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عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم أجدد عروض شركة الرسائل للاتصالات والتي تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال توزيع وبيع الجوالات وتمتلك عدة فروع داخل المملكة العربية السعودية وينتظر عروضها الكثير من الأشخاص التي تبحث دائمًا عن أحدث التقنيات التكنولوجيا الموجودة في هتف واحد وبأقل الأسعار، تعرفوا معنا على أجدد العروض والخصومات في المملكة من خلال موقع ثقفني الرائد.

أجدد عروض شركة الرسائل للاتصالات على الجوالات الذكية

ماذا تنتظر يمكنك من الآن الحصول على هاتف ذكي بأكثر من المواصفات التي وضعتها في ذهنك بلمسات عصرية تمنحك تجربة استخدام سلسة ومريحة.

هاتف تكنو سبارك 6 جو

يتميز بشكل انسيابي وعصري لكل من يهتم بأدق التفاصيل فهو خيار مثالي.

كما يأتي معه ضمان لمدة عامين من التوكيل.

الهاتف ثنائي الشريحة حتى تتمكن من تشغيل خطين في وقت واحد.

يحتوي على رامات 4 جيجا.

كما يحتوي على ذاكرة داخلية بحجم 64 جيجا.

يتوفر الهاتف بسعر 435 ريال سعودي فقط !

يمكنك طلب الهاتف من خلال المتجر الإلكتروني أو من خلال زيارة أقرب فرع للمتجر.

تعرف على آخر عروض شركة الاتصالات للرسائل

نسعى دائمًا لبناء عالمك الذكي من خلال تقديم أفضل أنواع الهواتف الذكية التي تجعل دائمًا العالم بين يديك قم بتسوق المتجر الآن واستمتع بعروض بلا نهاية على أحدث أنواع الهواتف.

احصل الآن على هاتف آيفون 11 بأقل سعر موجود في السوق.

وفرنا لكم الهاتف بسعر 2824 ريال سعودي فقط.

كما نوفر لكم ألوان مختلفة من الهاتف يمكنك الاختيار من بينها.

الهاتف يأتي معه ضمان لمدة عامين من الوكيل.

حجم الذاكرة الداخلية 128 جيجا.

العرض ساري حتى نفاذ الكمية.

هاتف تكنو سبارك 6