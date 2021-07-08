تراند الفن: الأتزوري يتفوق.. تاريخ مواجهات إيطاليا وإنجلترا قبل نهائي يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 12:09 مساءً - حسم منتخبا إيطاليا وإنجلترا، تأهلهما إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”، والمقامة حاليًا، بعدما تغلب الأتزوري على منتخب إسبانيا، والإنجليز على منتخب الدنمارك عن طريق ركلات الجزاء.

ويلتقي الفريقين في المُباراة النهائية على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، في التاسعة مساء الأحد المقبل.

وتعد هذه المرة الأولى، التي يصعد فيها المنتخب الإنجليزي إلى نهائي بطولة أمم أوروبا، والنهائي الثاني في بطولة كبرى، بعد خوض المباراة النهائية ببطولة كأس العالم 1966 على الأراضي الإنجليزية.

ويرصد “القاهرة 24”، تاريخ مُواجهات إيطاليا وإنجترا قبل النهائي المصيري الأحد المقبل، والتي جاءت على النحو التالي:

تقابل المُنتخبان في 27 مناسبة سابقة، حقق فيها الأتزوري الفوز في 11 مباراة، مقابل 8 مباريات لمنتخب إنجلترا، فيما حضر التعادل في 8 مباريات مثلها.

وتواجه المنتخبان 4 مرات في تصفيات كأس العالم ومرتين في البطولة نفسها، فيما التقيا مرتين في بطولات اليورو آخرهما في 2012، بالإضافة إلى 19 مباراة ودية.

وحقق المنتخب الإيطالي الفوز في المباراة الأولى بين المنتخبين في يورو عام 1980 بهدف نظيف أحرزه ماركو تارديلي، المدير الفني السابق للفراعنة.

وعاد الأتزوري من جديد لتحقيق الفوز في مُواجهة الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2012، عن طريق ركلات الجزاء، بعدما انتهت المباراة بالتعادل.

أما عن آخر المُباريات الرسمية، فالتقى المنتخبان في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، حينما فاز المنتخب الإيطالي بهدفين مقابل هدف في دور المجموعات.

ويطمح المنتخب الإيطالي إلى مُواصلة العروض المميزة، وخطف اللقب القاري مُجددًا بعد سلسلة كبيرة من الفوز المُتتالي في المباريات، فيما يُمني منتخب إنجلترا النفس بخطف اللقب الأول قاريًا من البطولة المنطلقة عام 1960.

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