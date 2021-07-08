فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 12:09 مساءً - صحيفة المرصد: ظهر في برنامج تعقب السفن MarineTraffic أسطولا من سفن الدعم الصغيرة المحيطة بسفينة حاويات راسية تسمى “Ocean Trader”ترفع علم جزر القمر، في موقع حادثة الانفجار في ميناء جبل علي في دبي.
وأظهرت الصور سفينة حاويات راسية “Ocean Trader” ترفع علم جزر القمر، كما ظهرت لقطات تم بثها من قبل وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، رجال الإطفاء وهم يغسلون بخراطيم سفينة تحمل الطلاء والشعار الذي يتوافق مع “Ocean Trader” الذي تديره شركة “Inzu Ship Charter” ومقرها دبي.
وتبين أن سفينة “Ocean Trader” رست في ميناء جبل علي ظهر الأربعاء، كما أظهرت بيانات تتبع السفن أن السفينة كانت تبحر “صعودا وهبوطا” على ساحل الإمارات منذ أبريل، كما حددت قاعدة بيانات الأمم المتحدة للسفن أن مالكي السفينة هم شركة “Sash Shipping”، فيما لم ترد شركة “Sash and Inzu Ship Charter” على طلب التعليق.
وأدى الانفجار إلى موجة اهتزازية عبر مدينة دبي، متسببة في اهتزاز الجدران والنوافذ في أحياء على بعد 25 كيلومترا من الميناء. وكان الانفجار قويا بما يكفي لرؤيته من الفضاء بواسطة الأقمار الصناعية، ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا ولم يتضح سبب الانفجار.
يذكر أن مدينة دبي قد شهدت مساء أمس الأربعاء انفجارا اندلع في سفينة حاويات راسية في ميناء جبل علي بمدينة دبي في أحد أكبر الموانئ في العالم، مما أدى إلى حدوث هزات أرضية في أنحاء المركز التجاري لدولة الإمارات، بحسب الوكالة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كشف تفاصيل جديدة ومثيرة عن حادثة انفجار سفينة تجارية في ميناء جبل علي بدبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.