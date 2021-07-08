تراند الفن: بيان من الداخلية بشأن تنفيذ حد الحرابة في المواطن فؤاد بن عبدالله بجدة

صحيفة المرصد – واس : أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، وفيما يلي نصه:

أقدم / فؤاد بن نوح بن محمد بن عبدالله – سعودي الجنسية – بالسطو المسلح على إحدى الشركات وقتل محاسبها / أمير علي – هندي الجنسية – ، وسلب ما بحوزته من مال وإخفاء جثته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني/ فؤاد بن نوح بن محمد بن عبدالله – اليوم الخميس بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.