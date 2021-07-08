فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 12:09 مساءً - ألقت أجهزة الأمن بمنطقة التجمع الخامس، مساء أمس، القبض

على رجل الأعمال محمد عبد الوهاب، وذلك بعد ما جرى توقيفه من قبل كمين شرطة في أحد

شوارع منطقة التجمع الخامس، للكشف على بطاقة الرقم القومي خاصته.

نتيجة الكشف على بطاقة الرقم القومي التي قام بها عناصر الشرطة

في كمين التجمع الخامس لرجل الأعمال محمد عبد الوهاب، تبين أنه متهرب من أحكام قضائية

عدة صادرة ضده بلغ عددها 124 حكما قضائيا، بحسب ما أعلنته الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية.

عندما اكتشفت قوات الأمن في الكمين أن رجل الأعمال محمد عبد

الوهاب متهرب من أحكام قضائية، ألقت القبض عليه، وجرى اقتياده إلى ديوان قسم الشرطة

بمنطقة التجمع الخامس، بعدما أبلغوه أنه مطلوب في عدد كبير من الأحكام القضائية، بحسب

ما أعلنته الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية.

رجل الأعمال محمد عبد الوهاب هو أحد رجال الأعمال في مصر،

له عدد من الاستثمارات في مجال العقارات، كما أنه عضو سابق في مجلس إدارة النادي

الأهلي.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد رجل الأعمال محمد

عبد الوهاب، بعد إلقاء القبض عليه، قررت جهات التحقيق صرفه من سرايا النيابة، وذلك

بعد ما قام رجل الأعمال محمد عبد الوهاب بعمل معارضة على الأحكام الصادرة ضده، والتي

بلغ عددها نحو 124 حكما قضائيا تهرب منها عبد الوهاب، بحسب جهات التحقيق.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تفاصيل القبض على رجل الأعمال عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.