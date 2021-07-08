فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 12:09 مساءً - قال نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق طارق السيد، إنه

لن يساند النادي الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز، مشيرًا

إلى أنه لا يدعم إلا الفارس الأبيض.

وأضاف السيد في تصريحات تلفزيونية بفضائية “إم بي سي

مصر” عبر برنامج “اللعيب”: “من المؤكد أن ما يهمنا هو أن تكون

البطولة مصرية، ولكن بالنسبة لي ليس أمر مهمًا”.

وأردف: “سأشعر بالسعادة إذا فاز الأهلي بالبطولة لصالح

الكرة المصرية، ولكن كزملكاوي أريد ألا يزيد فارق البطولات بين القطبين”.

وأوضح «السيد» أن

الزمالك لم ينجح في الحصول على بطولات عديدة منذ آخر بطولة لأفريقيا، بسبب تغيير مجالس

الإدارة، وتسريح اللاعبين، لافتا إلى أنه «في هذا التوقيت الأهلي عمل طفرة مع جوزيه

في 4 سنين، اشترى لاعيبة الإسماعيلي كلها، ونجح في الحصول على البطولات».

ولفت طارق السيد إلى أنه «حصلنا على بطولات، ومن بعد

2005 فتتت المجالس الفريق، وحصلت على توقيع لاعبين ليسوا على مستوى فريق الزمالك نهائيا،

لكن الدوري السنادي للزمالك، ولو الأهلي خد الدوري هحلق زيرو على الهواء؛ لأن مش هينفع

ألبس تيشرت الأهلي نهائي، لكن إن شاء الله الزمالك هياخد الدوري».

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نجم الزمالك: لن أشجع الأهلي أمام كايزر تشيفز وهحلق زيرو لو خد الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.