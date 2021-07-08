تراند الفن: قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الأمن.. آبي أحمد: سندافع عن سيادتنا ودبلوماسيتنا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 12:09 مساءً - دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الإثيوبيين إلى الالتفاف حوله ودعمه في قضية سد النهضة، بجانب قضايا أخرى.

وزعم آبي، في تغريدة على موقع تويتر، صباح اليوم الخميس، أن إثيوبيا تدافع عن سيادتها ودبلوماسيتها، داعيًا الإثيوبيين إلى التكاتف في سبيل هذه الأهداف.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، قبل ساعات من نظر مجلس الأمن الدولي قضية سد النهضة، بطلب من مصر والسودان، في تصريحات استفزازية جديدة للقاهرة والخرطوم، متجاهلا أن نهر النيل مجرى دولي وليس نهرا إثيوبيا داخليا.

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