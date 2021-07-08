تراند الفن: ضبط 543 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات مكبرة بأسوان

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 12:09 مساءً - تمكنت إدارة المرور بمحافظة أسوان، من ضبط 543 مخالفة مرورية خلال عدة حملات على مستوى المحافظة بناءً على توجيهات اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان.

وجاءت المخالفات على النحو التالي: “إجراء التصالح الفوري في 85 مخالفة وتحرير 130 مخالفة غرامة ونش، سحب تراخيص 91 حالة عدم قبول التصالح وتحرير 119 مخالفة تجاوز حد السرعة وتحرير 115 مخالفة متنوعة، ضبط 2 توك توك حجز إداري بناء على قرار المحافظ”.

في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان ــ دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 1 حالة إيجابية لتعاطي مخدر أقراص مخدرة.

وفي سياق آخر، تمكنت أجهزة مديرية أمن أسوان من ضبط 4 متهمين بحوزتهم 4أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 1 كيلوجرامًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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