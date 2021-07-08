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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن 31 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد: كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن العمليات الحسابية تشير إلى أن عدة شهر ذي القعدة ستكتمل ثلاثين يوماً، وسيكون يوم الأحد 11/ 7/ 2021 غرة ذي الحجة.
وأوضح “الزعاق” في تغريدة وفيديو له على حسابه الرسمي بـ”تويتر” أن يوم الاثنين 19/ 7/ 2021 سيوافق الوقوف بعرفة، والثلاثاء 20/ 7/ 2021 هو عيد الأضحى المبارك.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو: “الزعاق” يكشف تفاصيل هامة بشأن غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة وموعد عيد الفطر! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.