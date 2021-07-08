بمكون واحد نظفي جميع أنواع الشنظ من الأوساخ والأتربة واثأر قلم الكحل وفى دقيقه واحده

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عمر شويل - جدة نظفي جميع أنواع الشنظ من الأوساخ والأتربة واثأر قلم الكحل بأسهل الطرق وفى دقيقه واحده، لا تستغني أي أمراءة عن شنطة اليد فهي تساعدها على وضع الكثير من الأشياء مثل المفاتيح أو الموبايل وغيرها وذلك سواء كانت شنطة اليد صغيرة أو كبيرة ولكن عند اتساخها فيمكن استخدام وصفات طبيعية من أجل تنظيف شنط اليد بدلا من التكلفة الباهظة لشراء واحدة أخرى. نظفي جميع أنواع الشنظ من الأوساخ والأتربة واثأر قلم الكحل بأسهل الطرق وفى دقيقه واحده تنظيف شنط اليد يوجد أنواع كثيرة من الشنط سواء كانت شنك يد جلد أو قماش أو شمواه وتختلف طريقة تنظيف كل واحدة منهم عن الأخري بذلك تابعونا لنتعرف على وصفات لتنظيف كل نوع منهم. تنظيف شنط اليد الجلد مكونات لتنظيف شنط اليد الجلد قطعة من القماش.

منظف جلد.

مرطب جلود.

فازلين.

قطعة من القطن.

الكحول. طريقة تنظيف شنط اليد الجلد أولا يتم مسح الشنطة من الأتربة الموجودة عليها.

استخدام الفازلين ووضع قليل منه على قطعة القطن ومسح البقعة الموجود على الشنطة.

في حالة كانت البقعة صعبة يمكن استخدام الكحول وتنظيفها به.

استخدام منظف الجلود لتلميع الشنطة وتجنب وضعه على قطع الزينة الموجودة عليها.

وضع مرطب الجلود لكي يحافظ عليها نظيفة لوقت طويل. تنظيف شنط اليد الشمواه مكونات تنظيف شنط اليد الشمواه فرشاة تنظيف صغيرة.

قليل من الخل الأبيض.

قطعة قماش.

بودرة أطفال. طريقة تنظيف شنط اليد الشمواه تنظيف الشنطة من الأتربة الموجودة عليها باستخدام قطعة القماش.

وضع قليل من بودرة الأطفال على البقعة الموجودة على الشنطة وتركها لمدة يوم كامل.

في اليوم التالي وضع قليل من الخل الأبيض على الشنطة وفرده بأستخدام الفرشاه حتى تصبح الشنطة نظيفة.

ترك الشنطة في الهواء حتى تجف وتختفي رائحة الخل. تنظيف شنطة اليد القماش مكونات تنظيف شنطة اليد القماش قطعة قماش.

إسفنجة.

صابون سائل غسيل الأطباق. طريقة تنظيف شنطة اليد القماش وضع قليل من منظف صابون غسيل الأطباق على الاسفنجة المبللة بالماء.

فرك الشنطة بحركات دائرية عليها حتى تصبح نظيفة.

استخدام قطعة من القماش وتجفيف الحقيبة بها للتخلص من صابون السائل الزائد.

ترك الحقيبة حتى تجف.

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