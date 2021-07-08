تراند الفن: رغم الهزيمة أمام إنجلترا.. منتخب الدنمارك يعود إلى الواجهة الأوروبية بعد 29 عامًا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 11:09 صباحاً - توقفت المسيرة المُميزة لمُنتخب الدنمارك في بطولة يورو 2020 عند محطة نصف النهائي، بعد الهزيمة أمام المنتخب الإنجليزي بهدفين لهدف في المُباراة التي جمعت المنتخبين، أمس الأربعاء، على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.

وسجّل المُنتخب الدنماركي، مُشاركة مُميزة في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أوروبا، بالرغم من خسارته في نصف النهائي، حيث حظي بإعجاب الجميع، خاصة بعد استعادة الأداء الجيد عقب واقعة كريستيان إريكسن، نجم إنتر ميلان.

في المباراة الافتتاحية للمنتخب الدنماركي في اليورو، تعرّض النجم إريكسن لأزمة قلبية خطفت قلوب الجماهير، قبل أن يتم استكمال المباراة التي فاز بها منتخب فنلندا، ويتعرض رفاق إريكسن للهزيمة مُجددًا في المباراة الثانية أمام منتخب بلجيكا.

واستعاد منتخب الدنمارك اتزانه بالفوز على روسيا في المُباراة الثالثة بالمجموعة، قبل أن يشق طريقه إلى المُربع الذهبي في بطولة وصفها الكثيرون ببطولة “إريكسن”.

ورغم غياب الدنمارك عن مشهد كرة القدم الأوروبي في السنوات الأخيرة، إلا أن الأداء المُميز في النسخة الحالية، أعاد إلى أذهان الجماهير الجيل الذهبي للمُنتخب الذي حقق اللقب في بطولة 1992.

وحقق المنتخب الدنماركي لقب اليورو في نسخة استثنائية من خلال الفوز أمام ألمانيا في المباراة النهائية، بعدما دخل إلى البطولة عن طريق المُصادفة، عندما حل بديلًا لمنتخب يوغوسلافيا، الذي حُرم من البطولة بسبب عقوبات فُرضت عليه من قبل “يويفا”.

وإجمالًا، شارك مُنتخب الدنمارك في بطولة اليورو بـ 9 نسخ مُختلفة، حقّق اللقب خلالها مرة واحدة، كما دخل المربع الذهبي في نسختين سابقتين، قبل الوصول لنصف نهائي النسخة الحالية.

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