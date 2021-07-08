تراند الفن: مايا مرسي للرئيس السيسي: “كنت المساند الأول للمرأة المصرية”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 11:09 صباحاً - وجهّت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الشُكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما بذله من جهود كافية لمُساندة المرأة المصرية، والدفاع عن حقوقها، مُشيرة إلى أن المرأة شهدت عهدًا ذهبيًا من خلاله، كاسرًا كل الحواجز التي تُعيق وصولها إلى مُختلف المناصب في الدولة المصرية، مؤكدة أن الحفاظ على حقوق المرأة ما هو إلا واجب وطني.

وأضافت مرسي، أن الرئيس السيسي كان المُساند الأول للمرأة المصرية، حيث شرع القوانين والتشريعات لها، توفير السكن اللائق، وتصميم برامج من شأنها.

وتابعت: “لقد قُدت نموذجا لصناعة تغير حقيقي يصنع أجيالًا تُؤمن بتمكين المرأة”، موضحة أن مصر من خلاله أصبحت رمزًا للاستقرار والتنمية.

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