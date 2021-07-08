تراند الفن: السيسي: هناك فرصة تاريخية لطرح الصورة الصحيحة حول وضع المرأة في الإسلام

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 11:09 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن هناك فرصة تاريخية لطرح الصورة الحقيقية والصحيحة حول وضع المرأة في الإسلام.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الثامن لـ”منظمة التعاون الإسلامي”، أن مصر حرصت على توجيه اهتمام خاص للحد من تداعيات كورونا على المرأة، مؤكدًا أن مصر تسعى خلال العامين الماضيين خلال رئاستها لمنظمة التعاون الإسلامي، للتركيز على قضيتين، التمكين الاقتصادي للمرأة، مكافحة التداعيات السلبية والإرهاب والتطرف على المرأة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن الغاية التي ننشدها هي تحقيق التقدم والنهضة ولن يتم دون تمكين حقيق للمرأة.

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